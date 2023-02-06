Finansal Kurumlar Birliği’nden deprem bölgesindeki vatandaşlara kolaylık açıklaması

Açıklama şöyle: “Finansal Kurumlar Birliği olarak, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. Birliğimiz çatısı altındaki sektörlerde faaliyet gösteren üye şirketlerimiz ile dayanışma içinde, bu zor süreçte bölge halkına elimizden gelen tüm desteği sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu eşgüdümünde; Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu’nun finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerine yönelik aldığı tavsiye kararını değerli kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz: ‘Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli olarak meydana gelen ve Diyarbakır, Kilis, Hatay, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa illerimizi de etkileyen deprem nedeniyle; afetin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı/işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla üyelerimize tavsiyede bulunulmasına’ karar verilmiştir”