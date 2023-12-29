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Ekonomi Finansal işlemlerde bu yöntemi kullanıyorlar! Bu da gönderimli dolandırıcılık
Ekonomi

Finansal işlemlerde bu yöntemi kullanıyorlar! Bu da gönderimli dolandırıcılık

Yeniakit Publisher
2023-12-29 10:57:00 - 2023-12-29 10:58:07
Finansal işlemlerde bu yöntemi kullanıyorlar! Bu da gönderimli dolandırıcılık

Küresel tüketicilerin beşte biri son dört yılda ödeme dolandırıcılığının mağduru oldu. Peki hangi metotları kullanıyorlar? İşte çarpıcı analizden başlıklar:

Dolandırıcıların kendilerini genellikle banka, avukat, tapu sicil memuru ve benzeri kamu görevlisi kimlikleri altında tanıtarak yaptıkları gönderimli ödeme dolandırıcılığı basının gündeminden düşmüyor. KPMG Türkiye İnceleme ve Soruşturma Birimi Şirket Ortağı Oytun Önder, bu dolandırıcılık yöntemine karşı alınması gereken tedbirler konusunda hem şirketlere hem de bireylere önemli tavsiyelerde bulundu.

Giderek artan bir tehdit 

Finansal dolandırıcılık türleri arasında giderek artan bir tehdit olan gönderimli ödeme dolandırıcılığı (push payment fraud), 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin karşısına en çok çıkan dolandırıcılık türlerinden biri oldu. Küresel tüketicilerin beşte biri son dört yılda ödeme dolandırıcılığının mağduru olurken bu kişilerin yüzde 26,9'u, dünyanın en yaygın dolandırıcılık türlerinden olan gönderimli ödeme dolandırıcılarının mağduru oldu.

Sosyal mühendislik saldırısı

Gönderimli ödeme dolandırıcılığının, tüketicileri ve işletmeleri sosyal mühendislik saldırılarıyla kandırarak manuel banka transferi veya muhtelif ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme temin etmeye yönelik bir hileli taktik olduğunu söyleyen Önder, “Bu yöntemin push yani gönderimli olarak adlandırılmasının sebebi gerçekleştirilen ödeme işleminin müşterinin veya parayı gönderen sıfatındaki kişi tarafından işlemin başlatılıyor olmasıdır" yorumunu yaptı.

Bu yöntemler kullanılıyor

Dolandırıcıların ikna etmek ve kendi istekleri doğrultusunda parayı transfer etmelerini sağlamak için çeşitli yöntemler kullandığını belirten Önder; oltalama, sahte e-posta adresleri, banka veya işletme gibi görünen telefon aramalarının sıkça kullanıldığını söyledi.

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