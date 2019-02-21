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Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2'ye yükseldi

21 Şubat 2019 Perşembe 15:00
Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Şubat ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, şubatta bir önceki aya göre 4,4 puan artarak 131,2 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğunu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.

Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,7 ve 20,8 puanlık artış gözlenirken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 10,6 puanlık azalış oldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:00
  1. Finansal Hizmetler Güven Endeksi
  2. TCMB

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