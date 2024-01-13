Finansal göstergeler hangi anlama geliyor? Enflasyona "çekirdekten" bakış

Genel olarak merkez bankaları para politikalarını belirlerken Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) baz alır. TÜFE, hizmet ya da malların tüketiciye satış yani nihai fiyatı üzerinde oluşan değişiklikleri ölçmeyi amaçlar. Bu mal ya da hizmetler, hane halkının harcamalarından aldığı payla orantılı olarak endeksin hesaplamasında kullanılır. Ekonominin en büyük sorunlarından birisi enflasyon. Fiyat gelişmelerinde baz alınan çekirdek enflasyon ise en çok merak edilenlerin başında geliyor.

Ne anlama geliyor?

Merkez bankalarının para politikalarını belirlemede kullandıkları TÜFE endeksindeki kalıcı trendleri değerlendirmelerine yardımcı olan çekirdek enflasyon, para politikasının etkisinin sınırlı olduğu, kontrol dışı olarak tanımlanan gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızıdır.

Hangi kalemler var?

Merkez bankasının doğrudan kontrolü altında olmayan gıda ve enerji gibi kalemlerin manşet enflasyondan çıkarılmasıyla elde edilen enflasyon oranına çekirdek enflasyon denir. Manşet enflasyon hesaplamasında kullanılan gıda kalemleri; mevsim farklılıkları ve hava koşulları nedeniyle yıl içinde fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ayrıca benzin, doğalgaz, alkol ve tütün ürünleri gibi kalemler de arz ve talebe bağlı olmaksızın devlet tarafından farklı şekillerde fiyatlandırılabilir.

Göstergeleri neler?

İşbankası blog'un değerlendirmesine göre; Çekirdek enflasyon göstergeleri, Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri olarak tanımlanır. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan çekirdek enflasyon göstergeleri ve kapsamları şöyledir:

A grubu: Mevsimlik ürünler hariç TÜFE B grubu: İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE C grubu: Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE D grubu: İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE E grubu: Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE F grubu: Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE