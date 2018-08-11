Finansal darbeye boyun eğmeyiz!

Döviz kurlarında son günlerde meydana gelen olağan dışı artışların Türk ekonomisine yönelik bir darbe girişimi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütlerinin organize saldırılarından umduğunu bulamayan, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminden istediğini elde edemeyen ABD’nin, finans operasyonlarıyla Türkiye’yi baskı altına almaya çalıştığı bildirildi. İş dünyasının temsilcileri ve ekonomistler, 15 Temmuzun rövanşının alınmak istendiğini ifade ederek, milletin boyun eğmeyeceğini söyledi.

15 TEMMUZ'UN FİNANS AYAĞI

Eski MÜSİAD Genel Başkanı Doç. Dr. Ömer Bolat, “17/25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da yapamadıklarını yeniden deniyorlar. Bu 15 Temmuz’un dolar versiyonudur. Türk milleti boyun eğmez. Halka ders vermek, hükümete ve Erdoğan’a boyun eğdirmek istiyorlar. 15 Temmuzun arkasındaki odak kimse dolar operasyonunu arkasındaki odak da aynıdır” dedi. Türk ekonomisinin bu zorlukları rahatlıkla atlatacak güce sahip olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti: “Halk ve ekonomi dünyasındakiler asla paniklemesinler. Geçmişte de böyle ataklara maruz kaldık. Bu operasyonun Amerika, Avrupa, Londra eksenli olduğu çok açık. Bu durum güven krizine dönüşmemelidir. Vatandaşlar sağduyuyu bırakmasınlar, paniklemesinler. Ekonomizin temelleri sağlamdır.”

EKONOMİK DARBE GİRİŞİMİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, “Bu bir ekonomik darbe girişimidir. 15 Temmuzun finans ayağıdır. Boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Nursaçan, “Ülkemiz bu zor dönemi de rahatlıkla atlatacaktır. Ülkemizin gelişmesinden rahatsız olanlar bu oyunu yapmaktalar. Bizde birlik beraberlik içerisinde Başkan Erdoğan’ın önderliğinde bu kirli operasyonu da başarıyla atlatacağız” dedi. Hükümetin gerekli tedbirleri aldığını kaydeden Nursaçan, “Bunun da üstesinden geleceğiz. Fabrikalarımızın çarkları dönüyor. Moralları bozmaya gerek yok. Ülkemiz önemli bir ülke. Ülkemiz üzerine kurulan oyunları bozacağız” şeklinde konuştu.

CEZALANDIRIYORLAR

Ekonomist İslam Memiş ise şu değerlendirmede bulundu: “Bu ABD’nin Rusya, İran ve Çin’e karşı uygulamış olduğu yaptırımların Türkiye ayağıdır. İster istemez dövizde yükselişler oluyor” dedi. Türkiye’nin dövizle cezalandırılmaya çalışıldığını kaydeden Memiş, “Türkiye’nin Ortadoğu ve Suriye’de göstermiş olduğu gayret hem ABD’nin hem Avrupa’nın menfaatine ters düşen hareketlerdi. Bunun karşılığını gösteriyorlar. Şu an tek silah olarak dövizi kullanıyorlar. Bizi cezalandırmaya çalışıyorlar.”