Finans çalışanları uyuşturucu pençesinde

Yüksek maaşlar ve stresli çalışma ortamı Londra’daki genç finans çalışanları arasında uyuşturucu kullanımını her geçen gün artırıyor. Finans sektöründeki belirsizlik ortamı ise genç bankacıların bağımlılıklarının artmasındaki en önemli sebeplerden biri olarak sıralanıyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre Londra’daki finans sektörü çalışanlarını tedavi eden bağımlılık uzmanları, son 12 ay içinde yardım isteyen insanlarda bir artış olduğunu söylüyor. Sözleşme bankacılığında benzeri görülmemiş aktivite artışı, halihazırda zor olan mesleğin 100 saatlik haftalar haline gelmesiyle daha da yorucu hale geldi. İşyeri baskılarını artırdı. Geçtiğimiz yıl artan ikramiyelerse mevcut kötü alışkanlıkları beslemek için bankacılara finansal ateş gücü sağladı.

Financial News’in haberine göre madde bağımlılığı için özel bir klinik olan Priory, son 12 ay içinde bağımlılık sorunları hakkında soru soran Londra Finans çalışanlarında %40'lık bir artış olduğunu ortaya koydu. Kokain bağımlılığı konularında yardım arayan finans çalışanlarında ise %58'lik bir artış görüldü.

Birçok finans çalışanını tedavi eden bir Priory’in bir danışmanı olan psikiyatrist Niall Campbell, uyuşturucu kullanımının geçen yıl finans uzmanları arasında arttığını belirtiyor. Campbell, “Evden çalışma ortamından geri döndüler ve bir kez ofislere döndüklerinde işten sonra parti yapmaya başladılar. Bol miktarda harcanabilir gelirleri var, uzun saatler çalışıyor ve kaçırdıkları partiyi telafi ediyorlar" dedi.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın (NCA) verilerine göre, ada ülkesi her yıl tüketilen 117 ton uyuşturucu ile Avrupa'daki en büyük kokain kullanıcılarından birisi konumunda. Ayrıca NCA sözcüsü 2021-22'de 227 ton kokaini ele geçirildiğini ve yıllık bazda bu rakamın %100 arttığını belirtiyor.

İngiltere finans sektörü profesyonellerine yönelik bir bağımlılık merkezi olan City Beacon'ın Kurucu Ortağı Richard Kingdon da kokain bağımlılığı için yardım arayan insanlarda artış olduğunu söyledi:

“Kokain şimdilerde o kadar normalleşti ki Londra finans profesyonelleri arasında bağımlılık sorunlarının arttığını da göreceğiz. Belirsizlik ve korku zamanlarında, insanlar kendilerini kokainle uyuşturuyorlar. Birçok Londra finans çalışanı için bu tablo rekor ikramiyelerin arkasından geldi ve uyuşturucuya daha fazla harcama yapıyorlar."

Kingdon ayrıca özellikle genç bankacıların, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için kullanılan bir ilaç olan Adderall gibi çeşitli uyarıcı ilaçlara giderek daha fazla bağımlı hale geldiğini gördüğünü belirtiyor:

“Uyarıcı ilaçlar genç bankacılar için finans bölgesine gidiyor. Bu ilaçların kullanımı genellikle daha sonra kokain kullanımına dönüşür. Ancak birçok insanın sonunda bağımlılıkları için yardım araması yıllar alabilir.”

Bağımlılık uzmanları ayrıca, Londra finans profesyonelleri arasında kokain bağımlılığındaki artışın sadece zihinsel sağlıkla ilgili olmadığı, aynı zamanda genç kullanıcılar arasında ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardılar.

Campbell, "Kokain kalbinizi hızlandırır ve mini bir motora süper şarj cihazı koymak gibidir ve tüm kalpler buna dayanamaz. Böyle bir aritmi oluşursa ölümcül sonuçlar doğurabilir" diye ekledi.

Finans dünyasından bir bağımlılık hikayesi

Jaime Blaustein, 2012 yılında Morgan Stanley'deki ilk işi için röportaj yaptığında, eroin bağımlısıydı. Blaustein'ın uyuşturucu kullanımı hikayesi önce alkol ve esrarla başlıyor. Finans çalışanı daha sonra kokain, taş kokain ve nihayetinde eroin kullanarak üniversite yıllarını uyuşturucu batağında geçirmiş.

Blaustein Financial News’e verdiği röportajda mezun olduğunda, beş kez rehabilitasyon girişiminde bulunduğunu ancak yine de iş görüşmelerine girdiği sırada tam bir eroin bağımlısı haline geldiğini belirtiyor. Ancak tüm bu bağımlılık hikayesine rağmen Morgan Stanley ve Wells Fargo'daki servet yönetimi birimlerinde iş görüşmelerinden ve işe alım süreçlerinden geçerek kendisini yeterince tutabilmiş.

Ancak bankacının uyuşturucu sırrı stajyer olarak işe girmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmış. “Sınavlarıma bile çalışamadım” diyen finans çalışanı beş ay boyunca rehabilitasyonda kaldığını söyledi.

Finans uzmanı daha sonra Wells Fargo'ya geri döndü ve bankayı kendisini işe almaya ikna etti. Ancak bağımlılıkla savaşmaya da devam etti. Yeni pozisyonunda bir yıl geçirdikten sonra kısa süreli bir hastalık izni aldı ve Aralık 2013’te yedinci ve son rehabilitasyon programına girdi.

Blaustein, “Entelektüel açıdan dövülmüş gibiydim, manevi ve ahlaki olarak iflas ettim. Bunu iki ya da üç yıl önce yapmam gerektiğini iddia edebilirsiniz, ancak aklımda uyuşturucuya geri dönmek için %1'lik bir pencere bile olsaydı, bağımlılığım bunu kullanacaktı. O teslim olma noktasına ulaşmıştım ve bana temizlenmenin bir yolunu gösteren insanlarla bağlantı kurmuştum” ifadelerine yer veriyor.

Üç yıl sonra, Blaustein, Duke Üniversitesi'nde MBA programına kaydoldu ve geçmiş bağımlılık sorunları hakkında işe alım uzmanlarına açık davrandı. Bunun arkasından, 2018'de New York'taki Credit Suisse'in yatırım bankacılığı bölümünde bir işe girdi.

Blaustein daha sonra madde bağımlılığı sorunlarına yardım etmeye odaklanan Sylvia Brafman Ruh Sağlığı Merkezi girişimini başlatmak için geçen yıl Credit Suisse'den ayrıldı.

Yatırım bankacılığında geçirdiği süre boyunca Blaustein, yasadışı uyuşturucuların düzenli kullanımının sözleşme bankacıları arasında nadir olduğunu söyledi. Ancak eski bankacı birçok genç çalışanın Adderall gibi ilaçlara daha bağımlı hale geldiğini doğruladı. Bu arada, Blaustein birçoğunun hafta sonları kokain kullanacağını ve bu bağımlılığın da tırmanma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Blaustein, “Birçok insanın amfetamin kaynaklı psikoza girdiğini gördüm. Ama hafta boyunca aşırı ciddi olan birçok insan var. Sonrasında hafta sonları çok fazla kokain ve alkol kullanıyorlar. Birçoğu çalışma ortamını ve iş yükünü bunun büyük bir itici gücü olarak gösteriyor” ifadelerine yer verdi. Finans profesyoneli zihinsel sağlık girişimini başlattığı günden bu yana Wall Street’teki eski bağlantılarının kendisiyle temasa geçtiğini sözlerine ekledi.

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