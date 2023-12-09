Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

Diğer bir adıyla “teknolojik para” olarak bilinen dijital para, fiziksel olarak var olmayan internet tabanlı para birimi demek. Sanal ortamlar içerisinde kullanılan bu para birimi hem geleneksel paranın özelliklerini taşıyor hem de kendine has özellikleri ile geleneksel paradan ayrılıyor. Fiziksel olarak kullanılması mümkün olmayan dijital para ile internet üzerinden alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Dijital para ve özellikleri

İşbankası blog sayfasına göre teknolojinin gün geçtikçe ilerlemesi ve hayatımızın her alanında aktif rol üstlenmesi para kullanımında yepyeni bir anlayış getiriyor. Dijital para deyimi elektronik olan tüm para birimlerini kapsayan bir terim. Dijital para ‘resmi sayılır’ bir para birim; bu da demek oluyor ki belli bir merkezi yapıları bulunuyor. Kripto paralar, tıpkı dijital para çeşitleri gibi fiziksel bir şekilde olmayan sanal para birimi.​

Farklılaşan yönler neler?

Birçok benzer özellikleri bulunan bu iki para biriminin tabii ki farklılıkları da bulunuyor. Hem dijital hem kripto para birimi, geleneksel para anlayışının aksine fiziksel bir nesne değil. Bu iki para birimin arasındaki en önemli ve en temel fark kripto para biriminin herhangi bir merkeze bağlı olmaması ve dijital para biriminin ise belli bir merkezi olması.Bu para birimlerinin arasında yer alan bir diğer farklılık ise kullanıcılarının bilgileri. Kripto para ile yaptığınız tüm işlemlerde kişisel bir bilgiye ihtiyaç duymazken dijital para ile yaptığınız veya yapacağınız tüm işlemlerde şahsi gerçek kimliğinize ihtiyaç duyuluyor.

Güvenlik seviyeleri

Yine en çok bilinen farklılıklardan bir diğeri ise kripto para ve dijital para arasındaki güvenlik seviyeleri. Kripto para biriminin yapısı blok zincir tabanlı bir yapıda olmasından dolayı oluşabilecek siber saldırılara, hırsızlıklara ve kopyalamalara karşı çok daha güvenli bir yapıya sahip. Sanal kripto para biriminin merkeziyetsiz yapısı bu para biriminin kullanım alanlarını da oldukça etkiliyor. Bununla birlikte kripto para ile işlem yapılan alan sayısı hızlı bir şekilde artmakta.