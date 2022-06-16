Financial Times'tan NATO ve Türriye iddiası

Financial Times, Türkiye'nin, İskandinav ülkelerinin batı askeri ittifakına katılma başvurularına muhalefetine bir çözüm bulmayı amaçlayan Finlandiya ve İsveç ile üçlü müzakerelere katılma davetini reddettiğini yazdı.

Financial Times, haberi, görüşmelerde aktif rol alan üç kişiye dayandırdı. Habere göre, Ankara yönetimi, Helsinki ve Stockholm’den arabuluculuk görüşmelerini kabul etmeden önce terörle ilgili endişelerini gidermek için somut öneriler talep etti.

Görüşmelerin gerçekleşemediğini söyledi

FT’ye konuşan kaynaklardan biri, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’dan yetkililer arasında bugün yapılması planlanan görüşmelerin gerçekleşemediğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi, görüşmelerin NATO yetkilisi arabuluculuğunda gerçekleşmesinin planlandığını da söyledi.

"Ankara'nın talepleri karşılanmadı"

NATO yetkililerinin aracılık edeceği üçlü bir toplantı için ‘Nihai hedefti’ açıklamasında bulunan ittifaktan üst düzey bir yetkili, “Ancak henüz o noktada değiliz” dedi. Gazeteye konuşan NATO yetkilisi, Türkiye’nin görüşmelere katılma konusundaki isteksizliğine dikkat çekerken bunun nedeni olarak Ankara’nın taleplerine yanıt alamamasını gösterdi.