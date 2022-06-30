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Siyaset Financial Times'tan dikkat çeken analiz: ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Siyaset

Financial Times'tan dikkat çeken analiz: ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından Financial Times'da dikkat çeken bir analiz yer aldı. Haberde ABD'nin Karadeniz stratejisine değinilirken Türkiye detayı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:56:00 -
Financial Times'tan dikkat çeken analiz: ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin ardından Financial Times'da dikkat çeken bir analiz yer aldı. Haberde ABD'nin Karadeniz stratejisine değinilirken Türkiye detayı dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden dün Madrid'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden hemen önce ise ABD'den de Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını destekledikleri yönünde bir açıklama geldi. Kritik zirve sonrası Financial Times'da dikkat çeken bir makale yer aldı.

Erdoğan Biden görüşmesinin gündemi

Görüşmede Türkiye'nin F-16 savaş uçağı alımı ve envanterindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu talebi, Ege ve Suriye'deki son durum ve Ankara ile Washington arasında devam eden istişareler masaya yatırıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son gelişmeler, oluşturulması planlanan tahıl koridoru ve NATO'nun yeniden yapılanması konuları da gündemde yer aldı.

Kritik görüşme öncesi ABD'den de Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını destekledikleri yönünde bir açıklama geldi.

Ankara, Suriye'de terör örgütü PKK'nın türevleri olan PYD/YPG'ye destek verilmemesi gerektiğinin altını çizerken; Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığını da duyurdu. ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığınak da görüşmede ele alınan başlıklardan oldu.

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini söyledi.

"Güçlü savunma güçlü NATO demek"

Wallender, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği demek olduğunu belirterek, "Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ABD'den F-16 alımı, Yunanistan'a askeri yığınak ve YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri de gündeme geldi.

Görüşme sonrası Beyaz Saray'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Biden, başkent Washington'a döndüğünde F-16'ların satışıyla ilgileneceğini aktardı. Başkan Biden görüşmede, konunun Temsilciler Meclisi'nden geçmesi için de çalışacaklarını söyledi.

Amerikan tarafının açıklamasına göre Erdoğan ve Biden "Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın öneminden bahsetti". Biden, yapıcı ikili ilişkileri sürdürme arzusunu yineledi. Liderler, hükümetler arasında devam eden yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Batılı ülkelere Türkiye ile ilişkileri geliştirme fırsatı

Financial Times'da ise ABD Türkiye ilişkilerini kaleme alan bir yazı yer aldı. Gazeteye konuşan uzmanlar, Ukrayna savaşının Batılı ülkelere Türkiye ile sıkıntılı ilişkileri düzeltme fırsatı yarattığının altını çizdi.

Stratejisini değiştirmek zorunda kaldı

ABD kara kuvvetlerinin Avrupa komutasını yürütmüş emekli bir korgeneral olan Ben Hodges, gazeteye yeni durumu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı. "Yalnızca bu zirvenin değil, tüm bu krizin sonuçlarından biri de, ABD'nin Karadeniz'e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor."

Erdoğan istediğini aldı

ABD basınından Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın duruşunu ve sonrasında yaşananları mercek altına aldı. Gelişmeyle ilgili, "Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke içindeki siyasi konumu için zafer kazandırdı." denildi Helsinki ve Stockholm'ün, PKK ve bununla bağlantılı örgütlere desteğe son vermesi ve Ankara'ya silah ihracatı ambargosunu kaldırmasıyla birlikte Türk hükümeti tarafından belirlenen taleplerin karşılandığına dikkat çekildi.

Aynı haberde, "Toplantı başladığında beklentiler düşüktü. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı kesin değildi. Türkiye istediğini aldı." notuna yer verildi.

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Yorumlar

hüseyin

“DELİL OLMADIKÇA İADEYE RAZI OLMAYACAĞIZ” NATO'ya üyelik yolunu açmak için Türkiye ile mutabakat imzalayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ülkesinde eleştirilere maruz kalınca "Erdoğan’a boyun eğmedik. Terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız" dedi. Linde "Kürtler açısından insan haklarının ya da demokratik haklarının risk altında olduğunu düşünmelerini gerektirecek bir sebep yok" dedi.

emre

Bizim ülkenizde; hakikati önemsizleştirip, kitleleri yalana inandırmak kolay… Bizim ülkemizde; nesnel veri, rasyonel yaklaşım aranmaz… Bizim ülkemizde; sürekli çarpıtan sürekli abartan “haklı” görülür… Aylardır AKP/Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan bin söz söyledi. Ve fakat: Madrid'de dün başlayan NATO liderler zirvesi öncesi Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yan yana getirildi. -“Şu aranızdaki sorunu çözün” dediler. Şıp diye iki saatte çözüldü koca sorun! Aylardır sarf ettiği sözlerinin hepsini yuttu Erdoğan; Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceğine imza koydu… Ve iktidar destekçisi medya üç cümleyi hemen hayata geçirdi! Yalan, hakikat kalıbına sokularak pazarlanmaya başlandı yine. Neymiş: Bu iki ülke terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma sergileyeceklermiş… Laf yani. Yahu: NATO, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor zaten. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olunca otomatik kabul edecek zaten. Keza: AB üyesi İsveç, PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyor zaten. Türkiye, malumun ilanını mutabakat metnine koyarak nasıl zafer kazanmış oluyor? Batı'nın PKK konusunda çifte standardı bu mutabakat metni ile değişecek öyle mi? Çocuk kandırıyorlar.
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