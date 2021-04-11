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Teknoloji Finale kaldı! Bakan Soylu çağrı yaptı
Teknoloji

Finale kaldı! Bakan Soylu çağrı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 23:50:00 -
Finale kaldı! Bakan Soylu çağrı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı yaptı.

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