“Filyos Limanı büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak”

Filyos Limanı’nda incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Filyos Limanı ülkemizin gurur projelerinden biri” dedi. Tamamlandığında Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı olacak olan Filyos Limanı’nın, bu noktada Zonguldak’ı hak ettiği yere taşıyacağını ve bölgesel deniz ticaretinin merkezi yapacağın vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Filyos Limanı hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Filyos Limanı, sadece Zonguldak’ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek.” Filyos Limanı’nın önemli bir misyonu daha üstleneceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra TPAO’nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz.”