Filyos Limanı ana mendirek yapım çalışması sürüyor

Batı Karadeniz’de kuzey güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek olan Filyos Liman’nın inşaatında ana mendirek yapım çalışmaları sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Filyos Limanı’nı havadan fotoğrafladı. Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zonguldak Filyos Liman İnşaatında ana mendirek yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların sürdüğü liman hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mart günü Zonguldak mitinginde yaptığı konuşmada, “Filyos Liman projesiyle Batı Karadeniz’de kuzey-güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek liman kompleksi hayata geçirilecek. Burası, Zonguldak’la birlikte Karabük ve Bartın başta olmak üzere, tüm Karadeniz’in ana ihracat merkezi olacaktır. Bu önemli limanın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşasına da 2021 yılında başlayacağımız Filyos Limanı’nı, inşallah 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız” ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 yıllık bir geçmişe sahip ve bölgenin kaderini değiştirmesi beklenen Filyos Limanı projesinde yarıya gelindiğini de açıklayarak, “Karadeniz’in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı, hem Marmara limanlarının ve Boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden Güney’e ve Orta Doğu’ya ulaşmasını sağlayacaktır. Bu önemli limanın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üst yapı inşasına da 2021 yılında başlayacağımız Filyos Limanı’nı, inşallah 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız” sözlerine yer vermişti.