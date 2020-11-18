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Gündem Filyos Belediye Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

Filyos Belediye Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Zonguldak’ın turistik beldesi olan Filyos’un Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 03:52:00 -
Filyos Belediye Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Zonguldak'ın turistik beldesi olan Filyos'un Belediye Başkanı Ömer Ünal koronavirüse yakalandı. Ünal'ın PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Filyos Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Beldemizin Belediye Başkanı Ömer Ünal'a çok geçmiş olsun diyerek, beldemizdeki tüm vatandaşlarımızın başkanımızın sağlığına kavuşması için dualarla destek vermesi moral açısından da çok önemlidir. Tekrar başkanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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