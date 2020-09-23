  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek
Aktüel

Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:57:11 -
Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.

Ayrıca, kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından vatandaşlar muaf tutulacak, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı
Gündem

Dünyaya duyurdular! Türkiye ile Yunanistan anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!
Gündem

AFAD açıkladı! O ilimizde korkutan deprem!

Konya'da saat 21.22'de 3.6 şiddetinde deprem oldu.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı