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Aktüel Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor
Aktüel

Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:59:41 -
Filyasyon ekipleri dedektifler gibi iz sürüyor

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekipleriyle gurur duyduklarını belirterek "Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım, temastan uzak duralım."

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