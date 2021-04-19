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Aktüel Filyasyon ekibi kaza yaptı: Yaralılar var
Aktüel

Filyasyon ekibi kaza yaptı: Yaralılar var

Iğdır'da filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 22:56:00 -
Filyasyon ekibi kaza yaptı: Yaralılar var

Iğdır'da Kovid-19 bulaşan hastalara yardım için giden filyasyon ekibinin geçirdiği trafik kazasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait araç, Mürşitali köyü yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak araziye devrildi.

Yaşanan kazada, araç içinde bulunan doktor, hemşire ile araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri intikal etti.

Ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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