'Filozof' Atakan Kayalar'dan haber var

Sosyal medyada bir kitapçıda kitaplar hakkında sohbet ettiği videonun yayılması ile en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Filozof Atakan, kariyer tercihini değiştirdiğini, artık psikolog olmak istemediğini ve psikologluğu hobi olarak yapabileceğini söyledi.



5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan tavırları, konuşma tarzı ve söyledikleriyle sosyal medyada viral olmuştu. En son verdiği röportajda kendisi için İslamın ihtiyaçlarının başında olduğunu belirten Filozof Atakan kariyer tercihini değiştirdiğini söyledi.

Filozof Atakan şimdi ne yapıyor?

Atakan Kayalar konuşmaları ve tavırları ile kısa sürede gündem olmuş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.