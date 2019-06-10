Filoların garajlarında araç kalmadı

Bayram ekonomisiturizm sektörünün yanı sıra araç kiralama sektörüne de olumlu yansıdı. Talep artışıyla karşılaşan sektörün önde gelen firmalarının garajlarında araçları kalmadı.

Türkiye’nin önde gelen ve sayıları 100’ü geçen araç kiralama firması bu bayramda neredeyse tüm araçlarını hizmete verdi. Otobüs, tren ve uçak gibi ulaşım araçları yerine günlük araç kiralama uygulamasından yararlanan binlerce vatandaş, aileleriyle birlikte Anadolu’nun yanı sıra Antalya, Bodrum, Marmaris gibi tatil beldelerine gitmeyi tercih etti. Kurumsal şirketlerden sorunsuz hizmet alan vatandaşlar bugünden itibaren araçları bir bir teslim edecek. Sektör temsilcileri ise yerli turistlerin son iki yıldır bireysel araç kiralama sektörüne önemli bir ivme kazandırdığına dikkat çekerek, “Sektör önceki sene yüzde yaklaşık 15 büyüdü. Bu trend geçen yıl da sürdü. Bu sene bayram tatilinin sezonun başlangıcına rastlamasının bereketini de gördük. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde araç kiralamaları yüzde 30-35 aralığında arttı” değerlendirmesinde bulundu.