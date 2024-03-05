Filmle gerçeği ayırt edemez durumda! Özgür Özel'in kafası iyice karıştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nu seçmene film karakteriyle pazarlıyor.
Özel seçim otobüsünde Ankaralılara seslendi.
Erdal'ı bunun için aday yapmış!
Elllerinde sunacak ne hizmetleri ne de adayları bulunan CHP'nin Genel Başkanı, Behzat Ç. karakteriyle Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nu seçmene pazarladı.
"Onun bizim tarafımızdan adaylaştırılması, kahraman Türk polisine duyduğu sevginin sonucudur"