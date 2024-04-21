  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Denizli’de feci motosiklet kazası: Ölü bedeni 27 metre uzaklıkta bulundu!

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı

'Türkiye bir doktor kaybetti, İngiltere bir doktor kazandı' diyerek ülkesini terk edenlerin hazin sonu "İngiltere'de doktor maaşları çok düşük"

CHP’de Hısım akraba belediyeciliği tam gaz! 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi alacağım' dönemi geri geldi

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Dev operasyon! 194 gözaltı var

Fotoğrafta görülen PKK ve MLKP terör örgütünün sözde liderlerinin Akıbetleri ne oldu? Tek tek açıklıyoruz

Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü

İstanbullunun can güvenliği kalmadı! İmamoğlu zulmü devam ediyor
Gündem Filistinlilerin kurduğu müthiş tuzak… İsrailli terörist böyle patladı
Gündem

Filistinlilerin kurduğu müthiş tuzak… İsrailli terörist böyle patladı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 12:40:00 -

Bir İsrailli işgalci, yol kenarındaki Filistin bayrağını kaldırmaya çalışırken el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatının şokunu yaşadı.

Terör oluşumu İsrail’in Filistin’deki rezilliklerine bir yenisi daha eklendi. 7 Ekim’den bu yana Hamas karşısında dünyaya rezil olan İsrail’in sivillere yaptığı soykırım devam ederken, Filistinlilerin kurduğu tuzağa düşen bir işgalci sosyal medyada gündem oldu.

Yayılan görüntülerde İsrailli işgalcinin, yol kenarına dikilen Filistin bayrağını kaldırmaya çalıştığı, bayrağı eline aldığı an bombanın infilak ettiği görülüyor.

Patlamanın ardından yerden kalkamayan İsrailli işgalci yerleşimcinin akıbeti bilinmiyor.

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı
DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı

Gündem

DEM Parti'nin İsrail hayranlığı bir kez daha ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın
Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın

Gündem

Hamas Lideri Haniye’den Türkiye-İsrail Ticaret anlaşmaları yorumu! Fatih Erbakan bu haberi okumasın

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?
İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Gündem

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür
ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür

Gündem

ABD'li isimden skandal sözler: İsrail'in yanında durmak İncil'deki bir öğüttür

Onbinlerce İsrailli alınlarına S.O.S. yazarak Netanyahu’ya böyle isyan etti
Onbinlerce İsrailli alınlarına S.O.S. yazarak Netanyahu’ya böyle isyan etti

Gündem

Onbinlerce İsrailli alınlarına S.O.S. yazarak Netanyahu’ya böyle isyan etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Cehennem bir iki

Levent 15

AKİBETİ "CEHENNEMİN DİBİ!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Tamamen durdu
Ekonomi

Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Tamamen durdu

Türkiye kısa süre önce yerli ve milli cep telefonu üretimine başlamıştı. Yerli ve milli otomobil, TOGG T10X modelinin başarısı ses getirirke..
Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?
Gündem

Terörist kadınların anısına dikilen heykel Kayyım tarafından yıkılmıştı O heykel tekrar dikildi! Daha ne kadar sessiz kalınacak?

Diyarbakır Bağlar’da belediye önünde kadın teröristlerin anısına dikilen heykel, 2019 yılında kayyım tarafından kaldırılmıştı Diyarbakır Bel..
O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!
Dünya

O ülkenin cumhurbaşkanı kurdu! Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti... Resmen duyurdu!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in katıldığı bir törenle bilişim destek kuvvetini kurdu. Xi Jinping, güçlü ve modern ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23