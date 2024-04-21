Filistinlilerin kurduğu müthiş tuzak… İsrailli terörist böyle patladı
Bir İsrailli işgalci, yol kenarındaki Filistin bayrağını kaldırmaya çalışırken el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatının şokunu yaşadı.
Terör oluşumu İsrail’in Filistin’deki rezilliklerine bir yenisi daha eklendi. 7 Ekim’den bu yana Hamas karşısında dünyaya rezil olan İsrail’in sivillere yaptığı soykırım devam ederken, Filistinlilerin kurduğu tuzağa düşen bir işgalci sosyal medyada gündem oldu.
Yayılan görüntülerde İsrailli işgalcinin, yol kenarına dikilen Filistin bayrağını kaldırmaya çalıştığı, bayrağı eline aldığı an bombanın infilak ettiği görülüyor.
Patlamanın ardından yerden kalkamayan İsrailli işgalci yerleşimcinin akıbeti bilinmiyor.
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