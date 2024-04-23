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Dünya Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu
Dünya

Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:29:28 - 2024-04-23 11:29:27
Filistinlileri elleri bağlı katlettiler! Toplu mezar bulundu

İsrail baskınında Nasır Hastanesi'nde bulunan 2 bin Filistinlinin akıbeti bilinmiyor. Hastanedeki toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin ellerinin kelepçeli şekilde öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nasır Hastanesi kompleksinde sivil savunma ekiplerinin toplu mezardan cesetleri çıkarma çalışmalarının dördüncü gününde devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, bugün toplu mezardan çıkarılan 73 kişi ile cuma gününden bu yana toplam 283 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

CESETLERİN ÜZERİLERİNE ÇÖP BOŞALTILDI

Toplu mezardan çıkarılanlardan 42 kişinin kimliğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü cesetleri kumların altında oldukça derine gömdüğü ve üzerlerine çöp boşalttığına dikkati çekildi.

CESETLERİN BİR KISMININ ELLERİ KELEPÇELİ

Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını sırasında Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan yaklaşık 2 bin kişinin akıbetinin bilinmediği, öldürüldükleri yada alıkonularak götürüldüklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.
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Medya Ofisinin açıklamasında, toplu mezardan çıkarılan aralarında  kadın ve yaşlıların da bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve üzerlerinden elbiseleri çıkarılmış şekilde soğuk kanlılıkla öldürüldüğü belirtildi.

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