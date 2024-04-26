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Dünya 'Filistinlileri asalım' diyen siyonist aracıyla takla attı! Mazlumun ahı çıkmayacak mı sanıyorsunuz?
Dünya

'Filistinlileri asalım' diyen siyonist aracıyla takla attı! Mazlumun ahı çıkmayacak mı sanıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-04-26 20:27:00 - 2024-04-26 20:45:44

Gazzeli mazlumlara yönelik soykırımın en büyük destekçilerinden siyonist bakan Ben Gvir, ettiğini buldu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in makam aracı takla attı. Yaşanan kaza sonucunda Ben-Gvir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldı!

Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi. Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.

Ben Gvir, tüm Filistinlilerin katledilmesine yönelik çağrılarıyla tanınıyor.

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