'Filistinlileri asalım' diyen siyonist aracıyla takla attı! Mazlumun ahı çıkmayacak mı sanıyorsunuz?
Gazzeli mazlumlara yönelik soykırımın en büyük destekçilerinden siyonist bakan Ben Gvir, ettiğini buldu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in makam aracı takla attı. Yaşanan kaza sonucunda Ben-Gvir yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırıldı!
Yerel basında çıkan haberlerde, Ben-Gvir'in içinde bulunduğu aracın Remle kentinde karıştığı kazada ters döndüğü kaydedildi. Kazada yaralanan Ben-Gvir'in tedavi amacıyla yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde Ben-Gvir'in aracının başka bir araçla çarpıştıktan sonra ters döndüğü görülüyor.
Ben Gvir, tüm Filistinlilerin katledilmesine yönelik çağrılarıyla tanınıyor.
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