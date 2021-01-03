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Aktüel Filistinlilerden DSÖ'ye "Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapması için İsrail'e baskı uygula" çağrısı
Aktüel

Filistinlilerden DSÖ'ye "Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapması için İsrail'e baskı uygula" çağrısı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 19:59:03 -
Filistinlilerden DSÖ'ye "Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapması için İsrail'e baskı uygula" çağrısı

GAZZE (AA) - Filistin Esirler Cemiyeti, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ), İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasına izin vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı uygulaması çağrısında bulundu.

Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'ndeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde bir basın toplantısı düzenlendi.

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Ahmed el-Mudellel, burada Cemiyet adına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının cezaevlerinde hızla yayılması, mahkumların hayatlarına yönelik ciddi korku ve endişe oluşturdu." dedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumunun salgın nedeniyle tehlikede olduğunu ve İsrail'in Filistinli tutuklulara aşı yapılmasını reddettiğini ifade eden Mudellel, Filistin yönetiminden "tutuklular meselesini uluslararası alanlara taşımasını" istedi.

Mudellel, DSÖ'ye de "tıbbi müdahale ve aşıların cezaevlerinde kullanılmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtilmişti.

İsrail hapishanelerinde şu ana kadar 171 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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