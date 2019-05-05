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Filistinlilerden "daha önce görülmemiş cevap" sözü

Gazze'deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yayımlanan bildiride, "işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceği" belirtildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:37
Filistinlilerden "daha önce görülmemiş cevap" sözü

Gazze'deki grupların silahlı kanatları, İsrail'e karşı "daha önce görülmemiş şekilde karşılık verme kararı aldıklarını" kaydetti.

Gazze'deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yayımlanan bildiride, "işgalci İsrail'in işlediği suçlara karşı daha önce görülmemiş şekilde cevap verileceği" belirtildi.

İsrail'den hava saldırısı

Bildiride, "direnişin bu kararına düşmanın güvenli olması gereken sivil yapıları hedef almasındaki ısrarının neden olduğu" vurgulandı.

Gazze Şeridi'nden dün sınırda keskin nişancı ateşi açılmış ve 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit olmuştu.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana yapılan barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail, hamile kadını şehit etmişti

İsrail'in saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli şehit olmuş, 40 Filistinli de yaralanmıştı.

Atılan roketler nedeniyle de biri ağır olmak üzere 2 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının (AA) ofisinin bulunduğu bina da yıkılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:37
  1. Gazze
  2. İsrail
  3. Ortak Operasyonlar Odası
  4. Gazze Şeridi
  5. İsrail ordusu
  6. Büyük Dönüşü Yürüyüşü
  7. Anadolu Ajansı

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