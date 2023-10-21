Filistinliler, şehit olan çocuklarını tanıyabilmek için kollarına isimlerini yazıyor

Abluka altındaki Filistinliler, siyonist İsrail saldırıları sonrasında yaralanan, şehit olan çocuklarını tanıyabilmek için kollarına isimlerini yazıyor. İsrail’in vurduğu Gazze Şeridi’nde yürek yakan sahneler yaşanıyor. Her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, şehit olmaları halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor.

Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 3 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, 2 haftadır katlediliyor. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna. Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, şehit oldukları takdirde aileleri teşhis edebilsin diye...

İsrail'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, bine yakın kişi şehit ve yaralanmıştı. Bunların yanı sıra saldırı sonrasında şehit olanların bazılarının kimliğinin tespit edilemediği belirtildi. Bu durumda Gazzelilerin endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda şehit olduklarında tanınmamaktan korkar hale geldiği ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksine sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir "çözüm" buldu.

Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların avuçlarına isimlerini yazmaya başladı.

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Şifa Tıp Kompleksinde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini avuçlarına yazan Ahmed Ebu es-Seba (35), "İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz" dedi.