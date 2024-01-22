Filistinliler mezar yerlerini elleriyle kazıyor!

Siyonist ordunun Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı okul ve üniversiteleri bombalaması sonucu 24 saat içinde en az 40 sivilin şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler ise cenazeleri defnetmek için abluka altındaki hastane bahçesine elleriyle mezar yeri kazmaya başladı.

Ambulanslar ne ölü ne yaralıları alabiliyor!

Yetkililer, İsrail’in saldırılarında ölen sivillerin cansız bedenlerinin Nasır Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı. İsrail tanklarının hastane çevresini kuşatması nedeniyle mezarlıklara ulaşamayan Filistinliler, hastane bahçesine toplu mezar kazmaya başladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin batısında "korkunç suçlar" işlediğini ifade ederek, "Bombalanan noktalarda ve yollarda onlarca ölü ve yaralı var. İşgalci İsrail, ambulansların ölü ve yaralıları almasına engel oluyor" dedi.