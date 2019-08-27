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Filistinliler İsrail tarafından alıkonulan şehit cenazelerini istiyor

27 Ağustos 2019 Salı 14:36
Filistinliler İsrail tarafından alıkonulan şehit cenazelerini istiyor

RAMALLAH (AA) – Filistinli aileler, İsrail güçleri tarafından şehit edilen yakınlarının cenazelerinin kendilerine teslim edilmesi talebiyle işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenledi.

Ramallah kentindeki El-Manara Meydanı'nda bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail tarafından alıkonulan şehit cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi Sözcüsü Selva Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in şehitlerin cenazelerini alıkoymakla insan haklarını ihlal ettiğini ve bu yolla şehit ailelerini cezalandırmak istediğini belirtti.

Uluslararası camiaya İsrail'e söz konusu durumla alakalı baskı yapma çağrısında bulunan Hamad, şehitlerin cenazeleri ailelerine teslim edilene ve kayıp olanlar da ortaya çıkarılana kadar faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Şehitlerin Alıkonulan Cenazelerinin Geri Alınması Girişimi tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 51'i 2015'ten bu yana olmak üzere toplamda 304 şehit cenazesini alıkoyduğu belirtilmişti.

Filistin yönetimi, 2008'de çıkardığı bir genelgeyle 27 Ağustos’u şehitlerin cenazelerinin teslim edilmesi için "ulusal gün" ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:36
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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