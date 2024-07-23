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Dünya Filistinliler göç etmeye devam ediyor
Dünya

Filistinliler göç etmeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-23 17:44:00 -
Filistinliler göç etmeye devam ediyor

İsrail, Gazze'de daha önce "güvenli" ilan ettiği Han Yunus kentinin doğusuna "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin bölgeyi boşaltmasını istedi.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, milyonlar kişiyi de yerinden etti.

İsrail, bu defa ise Han Yunus kentinin doğusuna operasyon düzenleneceğini söyledi ve daha önce güvenli bölge ilan ettiği yerlerden Filistinlilerin ayrılmalarını istedi.

Binlerce Filistinli yola düştü

Han Yunus'un doğusunda binlerce kişi, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası muhtemel saldırılardan kaçarak kentin batısına göç etmeye devam ediyor.

Zorla yerlerinden göç ediyorlar

Bölgeden gelen görüntülerde, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere Han Yunus'un doğusundaki Filistinlilerin bir kez daha zorla yerlerinden edildikleri görülüyor.
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