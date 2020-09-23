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Aktüel Filistinliler Gazze'de İsrail ile normalleşme anlaşmalarını protesto etti
Aktüel

Filistinliler Gazze'de İsrail ile normalleşme anlaşmalarını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:25:45 -
Filistinliler Gazze'de İsrail ile normalleşme anlaşmalarını protesto etti

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmaları protesto edildi.

Filistin Tabipler Sendikası tarafından düzenlenen gösteride, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin önünde toplanan Filistinli doktorlar eylem yaptı.

Filistinli doktorlar "Normalleşme ihanettir" yazılı pankartla İsrail ile normalleşmeye tepki gösterirken, Filistin Tabipler Sendikası Başkanı Fadıl Naim açıklamada bulundu.

Naim, "Normalleşme ihanettir ve Filistin halkının, Arap ve İslam dünyasının fedakarlıklarını hiçe saymaktır." dedi.

Normalleşme anlaşmalarının Filistinlilerin haklarına açıkça saldırı anlamına geldiğini belirten Naim, anlaşmayla siyonist yerleşimcilerin yanında durulduğunu ifade etti.

Sendika Başkanı Naim, "Tarihteki diğer emsallerinde görüldüğü gibi İsrail'in tanınması, Filistin halkına yönelik saldırıların artacağını göstermektedir." diye konuştu.

- Filistinli gruplardan imza kampanyası

Öte yandan, Gazze'deki "Filistinli Direniş Grupları" tarafından Filistin Yasama Konseyi önünde düzenlenen gösteride de İsrail ile normalleşmeye karşı pankart açılarak imza kampanyası başlatıldı.

Toplantıyı düzenleyen gruplardan Filistinli Mücahitler Hareketi liderlerinden Nail Ebu Avde, Filistinlileri normalleşmeye ve ihanete karşı "Filistin anlaşmasını" imzalamaya davet etti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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