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Dünya Filistinliler Gazze için tek yürek oldu
Dünya

Filistinliler Gazze için tek yürek oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 01:07:00 -
Filistinliler Gazze için tek yürek oldu

İşgalci İsrail kuvvetlerin Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırıları, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli tarafından protesto edildi. Göstericiler Gazze'nin askeri kanadını destekleyici sloganlar attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.

El-Menar Kavşağı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi'yle dayanışmalarını ifade eden, saldırılara son verilmesi çağrısında bulunan ve Filistinli grupların askeri kanatlarına destek veren sloganlar attı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran da sosyal medyada yayımlanan video mesajında, Batı Şeria halkını "tüm meydanlarda gösteri yapmaya ve İsrail ile çatışma noktalarına gitmeye" çağırdı.

Bedran, Gazze'nin bugün İsrail güçlerinin en şiddetli saldırısına maruz kaldığını ve bunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği "soykırımların" bir parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Batı Şeria'daki Filistinlilere seslenen Bedran, "Gazze yapması gerekeni ve hatta daha fazlasını yaptı. Şimdi sıra özellikle savaşın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da ayaklanan halklarımızda. Özellikle bu gecede ihtiyaç duyulan şey, kararlılığın artırılması ve sahada eyleme geçmektir." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze Şeridi'ne önce obüslerle yoğun saldırılar başlatan İsrail ordusu ardından savaş uçaklarıyla bölgeyi yoğun bombardımana tutmuştu.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve bombardımanı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki altyapının zarar görmesi sonucu bölgenin dış dünyayla iletişimi kesilmişti.

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Yorumlar

OMUT

Bütün bu sloganlar bu yürüyüşler mitingler yakında birer taş gider mermi irer bomba olacak senin başına düşecek Ey Lanetli İsrail pis canavar kan emici

32

hepsi filistin halkının bütün şehirlerindeki halkın tamamı birleşmelidir zalimlere karşı onlar silahlandırılmalı 
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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