Filistinliler BAE ve Muhammed bin Zayed’i protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) “ilişkilerini tamamen normalleştirmek” için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Trump tarafından yapılan açıklamanın ardından milyonlarca Müslüman, anlaşmaya tepki gösterdi. İsrail karşıtı gayri müslimlerin de kararı eleştirmesi gözlerden kaçmadı.

Yıllardır baskı altında yaşayan ve her geçen gün toprakları adım adım işgal edilen Filistinliler de, BAE’ye tepkilerini dile getirmeye başladı.

Filistin'de protesto

Bugün, Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde cuma namazı sonrası meydanlara dökülen binlerce Filistinli Müslüman, BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid’i protesto etti.

Batı Şeria’nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesi ve Nablus ile Selfit kentlerinde karara karşı çeşitli gösteriler düzenlendi.

Üzerine çarpı işareti atılmış Muhammed Bin Zayid’in posterlerini taşıyan göstericiler, ABD, İsrail ve BAE aleyhine sloganlar attı.

Gösterilerde BAE bayrağı ateşe verilirken, Nablus kentinde de ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bin Zayid’in posterleri yerlerde çiğnendikten sonra Filistinlilerce yakıldı.

“Allah’a ve Resulü’ne ihanettir”

Gazze Şeridi’nin merkez bölgesinde de cuma namazının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin normalleşme anlaşması protesto edildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından düzenlenen protesto gösterisine katılan çok sayıda Filistinli, BAE ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Halid el-Batş, gösteride bir konuşma gerçekleştirdi.

Halid el-Batş, “Normalleşme, Allah’a ve Resulü’ne ihanettir, tarihi sorumluluktan vazgeçmektir.” dedi.

Batş, Gazze ve tüm Filistin’in, BAE tarafından yapılanı reddettiğini ve kınadığını söyledi.

Halid el-Batş’ın yanı sıra, gösteride konuşma yapan Hamas liderlerinden Muşir el-Mısri ise normalleşmeyi savunanların sadece kendilerini temsil ettiklerini belirtti. Muşir el-Mısri, “Mevki ve makamlarını korumak için işgal devletine doğru koşuyorlar. Ancak bunları kaybetmekten kurtulamayacaklardır. Onların tüm malları, makamları, petrolleri Filistinli bir çocuğun akan bir damla kanına değmez.” dedi.

BAE ile İsrail arasında tepki çeken anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump dün, Twitter hesabından İsrail ile BAE'nin ilişkilerinin normalleşeceğini söylemişti.

Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmayı “tarihi” olarak nitelemişti.

BAE resmi ajansı WAM tarafından servis edilen haberde, iki ülkenin ortak yol haritası belirlemek için anlaştıkları ve yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek muhtelif konularda imzaların atılacağı söylendi.