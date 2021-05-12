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Dünya Filistinli yaralıların tedavisini engelleyen İsrail, sağlık çalışanlarını darbetti!
Dünya

Filistinli yaralıların tedavisini engelleyen İsrail, sağlık çalışanlarını darbetti!

Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail, Filistinli yaralılar müdahale etmek isteyen sağlık çalışanlarını darbederek engellemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:00:00 - 2021-05-12 17:12:14

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılar sonucunda yaralanan sivillere yardım etmek amacıyla olay yerine gitmeye çalışan Filistin ilk yardım ekibinin, İsrail güçleri tarafından engellendiği görüldü. Bu da yetmezmiş gibi tek isteği yaralılara ulaşmak olan ilk yardım ekibi, İsrail polisi tarafından darp edildi. O anlar anbean kaydedildi.

İsrail sivilleri bombaladı

Dün gece İsrail Hava Kuvvetlerinin sivilleri bombalaması ve binaların çökmesinin ardından kaos ortamı yaşandı. Zarar gören sivillerin acılarına bir nebze de olsa yetersiz olanaklarıyla derman olmak, kurtarabileceklerini kurtarmak için olay yerine gitmeye çalışan bir Filistin ilk yardım ekibinin geçişine İsrail polisi izin vermedi.

İsrail polisi sağlık çalışanlarını darbetti

Doktorlara milliyetleri yüzünden kötü davranan İsrail polisi, çalışanları bir de itip kaktı. Hiçbir provokasyonda bulunmayan ve iyi niyetle yaklaşan sağlık personelinin yaşadıkları "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.

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