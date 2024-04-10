Filistinli tutuklu Velid Dakka vefat etti

İsrail işgali altındaki Filistin kasabası Beqa al-Gharbiya'dan gelen Velid Dakka, 1986'da bir İsrail askerini kaçırıp öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Önce ölüm cezasına çarptırıldı ancak cezası daha sonra 38 yıl hapis cezasına çevrildi.

Geçen yıl serbest bırakılması gerekiyordu ancak İsrail askeri mahkemesi, hapishaneye cep telefonu sokma suçlamasıyla cezasını iki yıl daha uzattı.

Dakka omurilik kanseri hastasıydı, insan hakları kuruluşları ve sağlık kurumları onun serbest bırakılmasını istedi, ancak bu gerçekleşmedi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Dakka'nın ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve "Mahkum Velid'in şehit edilmesi, işgal yetkililerinin Filistinlilere mahkumlara karşı uyguladığı tıbbi ihmal politikasının bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Faris şunları söyledi:

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"Tutuklularımıza yönelik tıbbi ihmal politikası sürekli olmuştur. Ancak Ekim olaylarından sonra durum daha da kötüleşti (Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine saldırısı). Velid'in, tanıdığımız veya bilmediğimiz diğer mahkumların şehit edilmesinden işgal yetkilileri sorumludur."

Filistinli tutukluların koşullarını izleyen Filistinli Esirler Kulübü 'ne göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerinde 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Kulübe göre 7 Ekim'den sonra İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının 5 binden 9 binin üzerine çıktı.