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Sosyal Medya Filistinli Müslümandan yürek yakan 'ümmet' mesajı!
Sosyal Medya

Filistinli Müslümandan yürek yakan 'ümmet' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 21:31:00 - 2023-10-15 22:39:28

Sosyal medyada bir Filistinli Müslümanın feryadı gündem oldu.

Siyonist İsrail, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden katliamını sürdürürken, İslam dünyası sadece seyrediyor.

Filistinli bir Müslümanın Gazze'de bombardıman sürerken kaydettiği videoda söyledikleri yürek yaktı.

Savaştan ve ölmekten korkmadıklarını ifade eden Filistinli Müslüman, ümmetin sessizliğine üzüldükleri belirterek şöyle konuştu:

Çocuklarımız ve kadınlarımız ölüyor. Biz ölüyoruz. Bunlar korku gözyaşları değil. Yemin ederim korkmuyoruz. Allah şahit olsun ki ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz.

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