Filistinli Müslümandan yürek yakan 'ümmet' mesajı!

Siyonist İsrail, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden katliamını sürdürürken, İslam dünyası sadece seyrediyor.

Filistinli bir Müslümanın Gazze'de bombardıman sürerken kaydettiği videoda söyledikleri yürek yaktı.

Savaştan ve ölmekten korkmadıklarını ifade eden Filistinli Müslüman, ümmetin sessizliğine üzüldükleri belirterek şöyle konuştu:

Çocuklarımız ve kadınlarımız ölüyor. Biz ölüyoruz. Bunlar korku gözyaşları değil. Yemin ederim korkmuyoruz. Allah şahit olsun ki ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz.