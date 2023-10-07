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Dünya Filistinli mücahidi bakın kim yaptılar! Solcular yine solculuğunu yaptı
Dünya

Filistinli mücahidi bakın kim yaptılar! Solcular yine solculuğunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 18:19:00 -

İsrail’e operasyon başlatan Filistinli mücahitlerin, İsrailli bir anneye söyledikleri sözleri çarpıtan Solcu Gazete'ye tepki yağdı.

Hamas öncülüğünde Filistinli Müslümanlar, bugün sabah saatlerinde terör devleti İsrail’e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattı.

Operasyon sırasında korku dolu anlar yaşayan anne ve çocuğuna, "Kimse sana dokunamaz, korkma. İnsanlık ve merhamet bizde!” diyen mücahitler yürekleri ısıttı.

Fakat bu operasyonlar sırasında İsrail'e destek veren ve Filistin'e yönelik kirli algı operasyonuna başlayan bazı Türk medya kuruluşları ortaya çıktı.

Muhalif kimliği ile tanınan Solcu Gazete hesabından söz konusu olay, çarpıtılarak servis edildi.

Solcu Gazete, Yahudi anne ve çocuğunu koruma altına alan Hamas askerlerini ‘İsrail askeri’ olarak yayınladı.
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Haberde, "Sosyal medyada rehin alındığı bildirilen İsrailli anne ve bebeği koruma altına alındı. İsrailli asker ‘Örtün, örtün çocuğu var. Merak etmeyin kimse dokunamaz’" ifadelerine yer verildi.

Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!
Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!

Sosyal Medya

Filistinli mücahitlerin İsrailli anneye söyledikleri dünyanın gündeminde!

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