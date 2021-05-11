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Siyaset Filistinli mazlumların bütün ümidi Türkiye! Kurtar bizi Erdoğan!
Siyaset

Filistinli mazlumların bütün ümidi Türkiye! Kurtar bizi Erdoğan!

Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, “Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti’ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım” çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:13:00 -
Filistinli mazlumların bütün ümidi Türkiye! Kurtar bizi Erdoğan!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Siyonist İsrail’in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planının protesto edildiği sırada, Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen), Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi. Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, terör devleti İsrail’in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki protestolardan birinde, AA ekibini gören Umm Eymen, büyük bir sevinçle kameranın karşısına geçerek, “Şeyh Cerrah’ın kalbinden, Türkiye’deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Erdoğan’a da milyonlarca selam olsun” ifadelerini kullandı.

Umm Eymen, “İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin’i özgürlüğüne kavuştur” dedi. Osmanlı Devleti’nin Filistin’e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, “Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti’ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım” çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, “Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs’teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır” ifadesini kullanmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
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