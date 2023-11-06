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Gündem Filistinli masumlara desteğinden dolayı takımdan kovulan Faslı futbolcudan yeni açıklama!
Gündem

Filistinli masumlara desteğinden dolayı takımdan kovulan Faslı futbolcudan yeni açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 20:26:00 -
Filistinli masumlara desteğinden dolayı takımdan kovulan Faslı futbolcudan yeni açıklama!

Fas asıllı Alman ekibi Mainz 05'in oyuncusu Anwar El Ghazi'nin Filistinli masumlara desteğinden dolayı sözleşmesi feshedildi.

Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından Filistin'e desteğini yineledi.

Geri adım atmadığını ve atmayacağını duyuran Faz asıllı Hollanda vatandaşı Anwar El Ghazi, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Yıldız futbolcu, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir." dedi.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu. İki gün önce sosyal medya hesabından görüşlerinin arkasında olduğunu yineleyen forvet oyuncusunun sözleşmesi 4 Kasım günü feshedilmişti.

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