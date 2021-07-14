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Dünya Filistinli kız 8 yıl sonra babasıyla buluştu!
Dünya

Filistinli kız 8 yıl sonra babasıyla buluştu!

Filistin’in başkenti Kudüs’te 8 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Leyla, işgalci İsrail tarafından 8 yıl önce tutuklanmasının ardından serbest bırakılan babası Medhat Al-Issawi ile ilk kez görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 17:56:00 - 2021-07-14 17:56:49

Filistin’in başkenti Kudüs’te Filistinli tutuklu Medhat Al-Issawi, 8 yılın ardından İsrail tarafından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından İsrail mahkemesinin karar ile Kudüs’te yer alan Al-Isawiya’daki evinden 3 gün süreyle uzaklaştırılan Issawi, kız kardeşinin evinde ailesi tarafından coşkuyla karşılandı.

Filistinli Issawi’nin 8 yaşındaki kızı Leyla ile ilk kez buluştuğu anlar ise duygu dolu anlar yaşattı. Babası hapisteyken dünyaya gelen Leyla, babası ile ilk kez görüşmesinin ardından, "Hayatımda ilk defa babama sarıldım şimdi, çok mutluyum. Babam özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutluyum" dedi.

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