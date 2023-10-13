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Dünya Filistinli hackerlar, esir alınların görüntülerini panoları yansıttılar
Dünya

Filistinli hackerlar, esir alınların görüntülerini panoları yansıttılar

Yeniakit Publisher
2023-10-13 10:55:00 -
Filistinli hackerlar, esir alınların görüntülerini panoları yansıttılar

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın işgalcilere yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda Filistinli hackerlar, siber güçlerini de kullanıyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın işgalcilere yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda Filistinli hackerlar, siber güçlerini de kullanıyor.

Daha önce Demir Kubbe'yi etkisiz hale getiren direnişçiler, şimdi de reklam panolarını hackledi. Bir yandan Kassam Tugayları kurtuluş mücadelesi için işgalcilerle mücadele ederken, diğer taraftan siber operasyon düzenleniyor.

Siber operasyon düzenleyen Filistinli hackerlar, Aksa Tufanı'nda esir alınan işgalcilerin sözde askerlerin görüntülerini işgal altındaki Holon bölgesindeki reklam panolarından yayınladı.

(İLKHA)
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