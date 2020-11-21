Filistinli grupların "silahlarını teslim etmesinin" gündemde olmadığı belirtildi

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Filistinli grupların silahlarını teslime etmesine ilişkin bir konunun gündemde olmadığını söyledi.

Lübnan El-Meyadin kanalına röportaj veren Rucub, "Örgütlerin askeri kanatlarının silahlarını teslim etmeleri şimdi gündemde değil. Filistin devleti kurulana dek de kesinlikle gündeme getirilmeyecek" dedi.

Rucub şunları söyledi:

"Bizler hala işgal altındayız. İşgale karşı çatışma kurallarını değiştirmeye yönelmek ve ülkede durumun patlayacak duruma gelmesi gibi durumlar gruplarla uzlaşılarımızın bir parçası. Hiçbir kimseden İsrail'i tanıması istenmiyor. Diyaloğumuz, kesinlikle bu konuda olmamıştır. Bundan bahseden ortamı zehirlemek istiyor."

Rucub, Fetih Hareketi'nin Hamas'tan ya da herhangi bir diğer Filistinli gruptan İsrail'i tanımasını istemediğini vurguladı.

Fetih ve Hamas heyetleri arasında 15-17 Kasım tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarda bazı noktalarda anlaşma sağlandığı ve ilerleyen dönemde görüşmelere devam etme kararı alındığı duyurulmuştu.

Daha önce eylül ayında İstanbul'da Hamas ve Fetih arasında yapılan görüşmelerde Filistinli diğer grupların da katılımının olduğu kapsamlı bir ulusal diyalog vizyonu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.



