  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Lağım ittifakı işte böyle olur
Tatil planlayanlar dikkat! Meteoroloji tekrar uyardı, birçok ilde etkili olacak
Asya ülkesinde feci olay! Fabrikaya uçak düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Filistinli grupların Mısır'da yapılması beklenen toplantısı ertelendi
Dünya

Filistinli grupların Mısır'da yapılması beklenen toplantısı ertelendi

Filistinli grupların Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılması beklenen toplantılarının ertelendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 09:02:00 -
Filistinli grupların Mısır'da yapılması beklenen toplantısı ertelendi

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, yaptığı açıklamada, herhangi bir gerekçe gösterilmeden toplantının ertelendiğinin kendilerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.

Toplantı için yeni bir tarih belirleneceğini ifade eden Bergusi, Filistinli grupların temsilci heyetlerinin henüz Kahire'ye gitmediğini aktardı.

Mısır, 1 Haziran'da, bölünmenin sonlandırılması ve ulusal birlik konularında anlaşma hedefiyle Filistinli grupları Kahire'ye davet etmişti. Davet için "gelecek hafta" şeklinde muğlak bir ifadenin kullanıldığı toplantı tarihine ilişkin net bir açıklama yapılmamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay