0553 313 94 23

Filistinli gruplardan "Gazze'deki patlamalar İsrail'e hizmet ediyor" açıklaması

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum:- "Gazze Şeridi'nde meydana gelen şüpheli olaylar sadece işgalcilere hizmet ediyor" - İslami Cihad Hareketi:- "Saldırılar tüm Filistin halkını hedef alan ve İsrail işgaline hizmet eden bir suç eylemidir"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Filistinli gruplardan "Gazze'deki patlamalar İsrail'e hizmet ediyor" açıklaması

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze'de 3 polisin hayatını kaybettiği patlamaların bölgenin güvenliğini hedef alarak İsrail'e hizmet ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde meydana gelen şüpheli olaylar sadece işgalcilere hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu ve İçişleri Bakanlığının Gazze'deki güvenliğin bozulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Berhum, "İşgalcilerin Gazze'de savaş ile gerçekleştiremediğini, hiç kimse bu tür şüpheli bombalamalar yaparak gerçekleştiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) yazılı açıklamasında da saldırılar şiddetle kınanarak, Gazze'deki güvenlik güçlerine her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı.

- "Patlamalar İsrail'e hizmet ediyor"

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada ise, "Saldırılar tüm Filistin halkını hedef alan ve İsrail işgaline hizmet eden bir suç eylemidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İslami Cihad'ın içeriden gelecek her türlü saldırı girişimi karşısında Gazze'deki güvenlik güçleri ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi de patlamaların "Gazze'nin istikrarını bozmayı hedefleyen terör saldırıları" olduğuna ve bu tür saldırıların Gazze'nin güvenliğini hedef almak için her yola başvuran İsrail'e hizmet ettiğine dikkati çekti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silopi'de işten çıkarılan işçiler açlık grevi yapacak
    1. Silopi'de işten çıkarılan işçiler..
    2. Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü
    3. İçişleri Bakanlığınca, emniyet..
    4. (Özel) Torunlardan babaanneye ve..
    5. Vali Soytürk’den Afrin Şehidi Yunus..
    6. Ortahisar’da çöp konteynırları yer..
    7. İTSO’dan üyelerine özel protokol
    8. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    9. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    10. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    11. Kayserispor-Galatasaray maçını..
    12. Boluspor, Erzurumspor maçına 3 puan..
    13. Fenerbahçe Kameni ile yollarını..
    14. Mideyi istila eden gizli ajan
    15. TROY logolu kart adedi 9 milyona ulaştı
    16. İdlib'deki gözlem noktasına saldırı..
    17. İstanbul Avrupa Yakası’nda 9 günlük..
    18. Kurum müdürlerinden gazi Uzman Çavuş..
    19. Trabzon’un coğrafi işaretli ürünleri..
    20. Muş Valisi İlker Gündüzöz 'Malazgirt..
    21. Yanan ormanları canlandırmak için öyle..
    22. KASKİ Genel Müdürü yatırımlar için..
    23. Ağrı’ da gece yarısı çıkan yangın..
    24. RTÜK Başkanı yapımcılarla şiddet..
    25. ANALİZ - İtalya’da hükümet krizi:..
    26. Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına..
    27. Tapu Müdürü Erdem’e veda yemeği
    28. Yemen'de hükümete bağlı güçler Aden..
    29. Karadenizli balıkçılar ’Vira..
    30. Spor il Md.lüğü 'Özel çocuklar'..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog