Filistinli gence o resmi gösterince tekme tokat yedi
Filistinli bir gencin, muhabirin sorusu karşısındaki tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Filistin'de yapılan bir sosyal deney çok konuşulanlar arasına girdi.
Ülkede insanların İsrail'e karşı tepkisini ölçen bir grup sosyal medya fenomeni aldıkları tepki sonrasında şoka uğradı.
Filistinli gence, 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misiniz?' diye soruldu. Teklifi kabul eden gence, muhabir İsrail bayrağını gösterince ortalık karıştı.
Muhabiri dövmeye başlayan genç, kameramanın araya girmesiyle sakinleşmeye başladı.