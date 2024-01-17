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Gündem Filistinli gazeteciden şoke eden Mısır iddiası!
Gündem

Filistinli gazeteciden şoke eden Mısır iddiası!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 22:41:00 -
Filistinli gazeteciden şoke eden Mısır iddiası!

Filistinli gazeteci Tevfik Elhams, Mısır'a ilişkin gündem olan bir iddiayı öne sürdü.

Filistin'e ulaştırılmak istenen yardımların kısıtlandığı, giriş ve çıkışların engellendiği Refah Sınır Kapısı'na ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Filistinli gazeteci Tevfik Elhams, bugün Refah Mısır Kapısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Tevfik Elhams, "Mısırlı yetkililer, tedavi olmak için Refah sınır kapısından geçmek isteyen yaralı Gazzelilerden 10 bin dolar ücret istiyor." ifadelerini kullandı.

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