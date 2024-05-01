Filistinli eczacı Refah'ta 'çadırdan' eczane açtı

Filistinli eczacı Muhammed Arif el-Kilani, işgalci rejimin saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "çadır eczanede" hastalara derman olmaya çalışıyor.

Savaş öncesinde her türlü ilacın bulunabildiği bir eczanesi olan Kilani, göç ettiği bölgede eczane ve sağlık hizmetleri açığı olduğunu görünce harekete geçmeye karar verdi ve hayatın neredeyse tamamen çadırlara taşındığı Refah'ta o da "çadırdan" bir eczane açtı.

Savaş öncesinde ecza depolarından ve ilaç firmalarından ilaç aldıklarını ve her türlü ilacı temin edebildiklerini kaydeden Kilani, "Savaş ortamında ne merkezi eczane, ne ilaç firması ne de ilaç deposu bulunuyor. İlaç bulmak o kadar zor ki sabah erkenden çıkıp akşama kadar sokaklarda ya da eskiden eczanesi olan ve elinde ilaç bulunan kişilerden ilaç bulmaya çalışıyoruz." dedi.