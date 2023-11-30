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Gündem Filistinli dedenin katledilen torununa vedası yürekleri dağlamıştı! İşte Halid dedenin acılı hikayesi…
Gündem

Filistinli dedenin katledilen torununa vedası yürekleri dağlamıştı! İşte Halid dedenin acılı hikayesi…

Yeniakit Publisher
2023-11-30 07:12:00 -

Filistinli Halid dedenin katil İsrail tarafından katledilen 3 yaşındaki torununa veda görüntüleri tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Görenlerin yüreklerini dağladığı görüntülere karşı İsrail destekçileri, "Torunu sayesinde cennette huri kovalayacak" gibi skandal ifadelerle kinlerini kusmuştu. Katil İsrail'in acımasızca katlettiği 3 yaşındaki Reem'den geriye sadece bunlar kaldı. İşte Rememve Halid dedenin yürekleri dağlayan o hikayesi…

Gazze'de yaşanan soykırımda çocuk ölümleri görüntüleri dünyanın içini sızlatmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'in Gazze'nin güneyindeki El Nuseyrat mülteci kampına düzenlenlediği saldırılarda 3 yaşındaki Reem hayatını kaybetmişti. Defin için hazırlanan Filistinli Halid Nebhan'ın torununa son vedası yürekleri dağlamıştı.

"KÜPESİNİ GÖĞÜSÜMDE BİR ROZET GİBİ TAŞIYACAĞIM"

Milyonların yüreklerini dağlayan o görüntülere dair konuşan Halid dede "Ben onun yüzündeki tozları temizliyordum. Kızım Rim ve oğlum Tarık, ruhumun ruhu, Allah onlara emanet etsin. Yüzündeki tozları gidermek için onu tuzlu suyla temizliyordum. Küpesinin tekini buldum, diğeri kayıptı. Dedim ki, 'Bu senin küpen canım ve onu senden bana bir hatıra kalması için alacağım' İşte bu onun küpesi. Hep benimle kalacak ve bana onu hatırlatacak. Küpesini göğsümde bir rozet gibi taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

 

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