Filistinli çocuktan tüyleri diken diken eden sözler

İşgalci İsrail güçleri, hedef gözetmeksizin Gazze'de yaptığı katliamlar 17. gününde devam ediyor. İsrail uçakları Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunda büyük bir demoralize bir durum ve Netanyahu'ya karşı bir duruş olmasına rağmen Filistinliler büyük bir inançla direnmeye devam ediyor. Sosyal medyada bir çocuğun işgal ordusuna karşı direniş sözleri tüyleri adeta diken diken etti.

"ŞEHİT Mİ OLACAĞIZ? BİZDEN SONRA BAŞKALARI GELECEK"

Videoda Filistinli çocuk "Siyonist güçlerin Gazze'ye kara harekâtı düzenleyeceği söyleniyor ne düşünüyorsun?" sorusunu şu yanıtı veriyor;

Normaldir. İçeri girsinler. Şehit mi olacağız? Bizden sonra başkaları gelecek. Biz onların burnunu sürteceğiz. Binaları yıktılar, dünyanın altını üstüne getirdiler. Çocuklar gençler şehit oldu... Olsun. Bunların hepsi toprağımıza feda olsun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1873’Ü ÇOCUK 4 BİN 651 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.