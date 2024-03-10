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Dünya Filistinli çocuk, patlak un çuvalını ailesi için taşıdı
Dünya

Filistinli çocuk, patlak un çuvalını ailesi için taşıdı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 10:38:00 - 2024-03-10 10:38:40

Filistinli çocuk, yardım tırının ardında kalmış patlak bir un çuvalını ailesi için taşıdı.

Filistinli çocuk, yardım tırının ardında kalmış patlak bir un çuvalını ailesi için taşıdı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce masum sivili katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Soykırım saldırılarının yanı sıra temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak açlığa mahkum edilen Filistin halkı, zorlu yaşam şartlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

İsrail'in yardım alan sivilleri bombalama tehlikesine rağmen cesurca yardım tırlarının bulunduğu vadiye giden Gazzeli çocuk, tutmakta zorlandığı un çuvalını ailesi için taşıdı.

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