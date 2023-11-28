Filistinli çocuk mahkum, İsrail'in acımasızlığını anlattı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk mahkûm serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Serbest bırakılan mahkumlar yıllardır Siyonist İsrail'in hapishanelerinde maruz kaldıkları işkence kötü şartları tek tek anlattı.

Hiçbir suç atfedilmeden mahkûm edilen binlerce Filistinli için Hamas'ın başarısı hayatı derecede önemli. Videoda gencin anlattığına göre dİreniş ve Hamas başarısız olursa kimse işgal hapishanelerinden kurtulmayı umut etmiyor.

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En fazla 12-13 yaşında olan ve 4 yıldır hapishanede mahkûm edilen genç "Sayım yapıldığında durduk yere bize saldırdılar kollarımı kırdılar ve hiçbir şekilde tedavi etmediler çıkmadan bir gün önce sardılar." dedi.

Cezaevinde yaşadıklarını anlatan bir başka genç ise "Cezaevinden çıkmadan önce beni dövdüler, sonra doktor muayenesinde dövdüler. Cezaevlerinde durum çok kötü. Tutuklulardan intikam alıyorlar." dedi.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.