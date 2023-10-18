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Gündem Filistinli babanın kefenlediği evladına son sözleri ağlattı!
Gündem

Filistinli babanın kefenlediği evladına son sözleri ağlattı!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 00:26:00 - 2023-10-18 00:40:33

İsrail'in hastaneye yönelik bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir babanın kefenli haldeki evladına son sözleri izleyenleri ağlattı.

Dünya, aralarında çok sayıda çocukların da bulunduğu hastanede bombalı saldırı gerçekleştiren İsrail'in katliamlarını seyrederken, Filistinli bir babanın evladına son vedası izleyenleri ağlattı.

Yan yana dizilmiş çok sayıda cenazenin arasında bulunan kefene sarılı küçük çocuğunun başında gözyaşı döken baba, Allah'a sığınarak dua etti.

Filistinli babanın evladına son sözleri

Siyonistlerin bombardımanıyla kaybettiği evladını öpüp koklayan baba, "Canım oğlum benim, Allah yolunu açık etsin. Yahudilere karşı biz kazanacağız. Oğlum, Allah'ın izniyle zafer bizimdir. Burayı terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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